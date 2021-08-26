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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Harris’in uçağı Havana Sendromu’na takıldı

Harris’in uçağı Havana Sendromu’na takıldı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Singapur'dan Hanoi'ye taşıyan uçak, Vietnam'da iki diplomatın "Havana Sendromu" geçirdiğine ilişkin haber nedeniyle yaklaşık üç saat rötar yaptı. Havana Sendromu, ABD'li diplomatlar ve yurtdışındaki diğer yetkililer tarafından rapor edildiği iddia edilen bir hastalık ifadesi olarak kullanılıyor. Son olarak Avusturya'nın Viyana kentinde ABD'li diplomatlara mikrodalga silahlarla saldırı yapıldığı, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA ekiplerinin olayı soruşturduğu iddia edilmişti.
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Harris’in uçağı Havana Sendromu’na takıldı
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