ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden "Kabil'de başka terör saldırıları olabilir" uyarısı

Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.