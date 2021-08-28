Bakan Çavuşoğlu: PKK’nın Irak’taki varlığını asla kabul etmeyeceğiz

Çavuşoğlu, Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın istikrarının sağlanması için bu ülkeye desteği sürdüreceklerini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ortaklığa vurgu yaptı.

Irak ile yeni bir sınır kapısı açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Fişhabur'dan Bağdat'a otoyol ve demir yolunun yapılması, Bağdat ve Basra arasındaki kara yolu ve demir yollarının rehabilite edilmesi, Musul'da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra Fav Limanı'nın geliştirilmesine katkı sağlanması, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçmesinde katkı vermeye hazırız. Güvenlik olmadan ekonomik kalkınma da olmaz." şeklinde konuştu.