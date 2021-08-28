T-Mobile’ı hackleyen siber korsan Türkiye’de yaşıyormuş!

T-Mobile veri ihlalleri konusunda birkaç kere gündeme geldi. Şubat ayında ve 2020 Aralık ayında veri ihlallerinin gerçekleştiği haberlere konu olmuştu. Geçtiğimiz haftalar içinde de bir siber suçlu 100 milyondan fazla T-Mobile müşterisinin bilgisine ulaştığını açıklamıştı. Kısa süre önce de T-Mobile'ın hacklendiği ve 47.8 milyon kullanıcı verisinin açığa çıktığı iddia edilmişti. T-Mobile, 47.8 milyon müşterinin bilgilerinin çalındığını doğruladı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şimdi çok daha ilginç bir gelişme daha oldu. T-Mobile'ı hackleyen kişi ortaya çıktı. 21 yaşındaki Amerikalı John Binns, The Wall Street Journal'a T-Mobile'a olan siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Binns, birkaç sene önce Türkiye'ye taşındığını belirtti.
John Binns, temmuz ayında açıkta korumasız bir yönlendirici keşfettiğini ve bu giriş noktasını, Washington, East Wenatchee yakınlarındaki bir T-Mobile veri merkezindeki sunuculara ulaşmak için kullandığını açıkladı. Binns, "Açıkçası oldukça şaşırmıştım, çünkü büyük bir şeye ulaştığımı anlamıştım" dedi. T-Mobile'ın güvenliğinin kötü olduğunu söyleyen hacker, yaptığıyla ses getirmek istediğini belirtti. Ancak verileri satıp satmadığı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Şunu da belirtelim, T-Mobile'ın hacklenmesiyle ilgili FBI da devreye girmiş durumda.
T-Mobile CEO'su Mike Sievert yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirtti. Sievert, "Müşterilerimiz bilgilendirildi. Şirket olarak siber korsanların önüne geçmek için çok çaba harcadık. Ancak bu veri ihlalini önleyemediğimizi bilmek en zor kısım" dedi.
Çalınan veriler içinde T-Mobile müşterilerinin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, sürücü belgeleri, ev adresleri ve pin kodları gibi önemli bilgiler yer alıyor.