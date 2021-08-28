T-Mobile’ı hackleyen siber korsan Türkiye’de yaşıyormuş!

John Binns, temmuz ayında açıkta korumasız bir yönlendirici keşfettiğini ve bu giriş noktasını, Washington, East Wenatchee yakınlarındaki bir T-Mobile veri merkezindeki sunuculara ulaşmak için kullandığını açıkladı. Binns, "Açıkçası oldukça şaşırmıştım, çünkü büyük bir şeye ulaştığımı anlamıştım" dedi. T-Mobile'ın güvenliğinin kötü olduğunu söyleyen hacker, yaptığıyla ses getirmek istediğini belirtti. Ancak verileri satıp satmadığı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Şunu da belirtelim, T-Mobile'ın hacklenmesiyle ilgili FBI da devreye girmiş durumda.