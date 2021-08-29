Bağdat’ta terör örgütü PKK uyarısı

IRAK hükümetinin ülke liderleri ve temsilcileri dün "Bağdat
İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" için Bağdat'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
başkanlığındaki Türk heyet de Bağdat'a gitti. Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının asla kabul edilmeyeceğini ifade ederek bu terör örgütüyle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Konferansa Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
de katıldı.