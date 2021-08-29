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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Bağdat’ta terör örgütü PKK uyarısı

Bağdat’ta terör örgütü PKK uyarısı
IRAK hükümetinin ülke liderleri ve temsilcileri dün "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" için Bağdat'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyet de Bağdat'a gitti. Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının asla kabul edilmeyeceğini ifade ederek bu terör örgütüyle mücadelesinde Irak devletine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de katıldı.
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Bağdat’ta terör örgütü PKK uyarısı
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