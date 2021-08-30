Giriş Tarihi: 30.8.2021

AB’den Yunanistan’a göçmen şoku

2020 yılının Ocak ayından bu yana 6 bin 230 sığınmacıyı geri iterek ölüme terk eden Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamaları hem raporlara yansıdı hem dünya kamuoyundan tepki gördü.