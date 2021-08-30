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Giriş Tarihi: 30.8.2021

AB’den Yunanistan’a göçmen şoku

AB’den Yunanistan’a göçmen şoku

2020 yılının Ocak ayından bu yana 6 bin 230 sığınmacıyı geri iterek ölüme terk eden Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamaları hem raporlara yansıdı hem dünya kamuoyundan tepki gördü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizin ortasındaki göçmen botlarını batırmaya çalışan, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik vahşi tutumu nedeniyle Yunanistan Sahil Güvenliği'ne yapılan ödemeleri durdurdu. AB Komisyonu, Yunan Sahil Güvenlik birimleri için talep edilen 15 milyon 800 bin euroluk ek kaynağa 'hayır' dedi. Alman Der Spiegel dergisi Atina'nın Ege Denizi'nde göçmenleri yasadışı olarak geri itmesi nedeniyle ödemelerin durdurulduğunu aktardı. Yunanistan'ın insanlık dışı bu eylemlerine AB Komisyonu'nun da tepkili olduğunu belirten Der Spiegel haberinde, komisyonun Yunan hükümetinden Ege'de yaşananlara dair bağımsız bir kontrol mekanizması kurması istendi. AB'den sorumlu Komisyon Üyesi Ylva Johansson, "Yunanistan, özellikle Ege'de sınır koruması için ek fon talep etti. Böyle bir ödemenin temel hakları denetleme mekanizmasının kurulmasına bağlanması gerektiğini söyledik" diye konuştu. AB, 2015'ten bu yana göçmenler için Yunanistan'a 643 milyon Euro'dan fazla ödeme yaptı.
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AB’den Yunanistan’a göçmen şoku
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