AB’den Yunanistan’a göçmen şoku

Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu, denizin ortasındaki göçmen botlarını batırmaya çalışan, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik vahşi tutumu nedeniyle Yunanistan Sahil Güvenliği'ne yapılan ödemeleri durdurdu. AB Komisyonu, Yunan Sahil Güvenlik birimleri için talep edilen 15 milyon 800 bin euroluk ek kaynağa 'hayır' dedi. Alman Der Spiegel
dergisi Atina'nın Ege Denizi
'nde göçmenleri yasadışı olarak geri itmesi nedeniyle ödemelerin durdurulduğunu aktardı. Yunanistan'ın insanlık dışı bu eylemlerine AB Komisyonu'nun da tepkili olduğunu belirten Der Spiegel haberinde, komisyonun Yunan hükümetinden Ege'de yaşananlara dair bağımsız bir kontrol mekanizması kurması istendi. AB'den sorumlu Komisyon Üyesi Ylva Johansson
, "Yunanistan, özellikle Ege'de sınır koruması için ek fon talep etti. Böyle bir ödemenin temel hakları denetleme mekanizmasının kurulmasına bağlanması gerektiğini söyledik" diye konuştu. AB, 2015'ten bu yana göçmenler için Yunanistan'a 643 milyon Euro'dan fazla ödeme yaptı.