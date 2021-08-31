Pentagon Kabil havalimanıyla ilgili İngiltere’yi suçlamıştı: İngiltere’DEN CEVAP GECİKMEDİ

"AFGANİSTAN'DA DEAŞ'I VURABİLİRİZ"

Bu arada İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston, Afganistan'daki DEAŞ hedeflerini vurabileceklerini belirtti.

Daily Telegraph için yazı kaleme alan Wigston, İngiltere'nin DEAŞ'ı yenmek için ister saldırı isterse de belirli bir ülkeye asker veya teçhizat sevki olsun üzerine düşeni yapabileceğini kaydederek, "Katkıda bulunmamız için bir fırsat varsa buna hazır olacağımızdan şüphem yok." dedi.

DEAŞ'ın Afganistan'daki kolunun düzenlediği bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 170 kişi ölmüş, hayatını kaybedenlerden 13'ünün ABD askerleri olduğu açıklanmıştı.