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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Ekim yerlerini mayın tarlasına dönüştürmüşler

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Ekim yerlerini mayın tarlasına dönüştürmüşler

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesinde adeta mayın tarlası temizliği yapılıyor. Ermeni askerler, çekilmeden önce bölgeyi patlayıcılarla doldurmuş

Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 10 aydır adeta yeni bir savaş daha veriliyor. Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği belirlendi. Cebrail- Fuzuli yolunda çeşitli alanlar patlayıcılarla döşenmiş durumda. Ekipler, patlayıcıları imha etmek için titizlikle çalışıyor. 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatlar imha edildi. Üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen topraklar patlayıcılarla yok edilmiş. Fuzuli kentinde mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara asfalt dökme çalışmaları yapılıyor. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak.

DÜNYA YİNE SESSİZ KALIYOR
Uluslararası toplum temsilcilerinin Ermenistan ordusunun zorbalığına tepki göstermesi bekleniyor. Ermenistan, Azeri mezarlıkları da talan etmiş. Mezarlıkların açıldığı ve kabir taşlarının kırıldığı öğrenildi. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Natık, 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamının temizlenmiş olacağını söyledi.

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Ekim yerlerini mayın tarlasına dönüştürmüşler
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