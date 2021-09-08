Almanya’da 4. dalga uyarısı! Aşılanma artmazsa sonbaharda zirve yapacak

AŞI OLMAYANLARIN HASTANELİK OLMA İHTİMALİ AŞI OLANA GÖRE 10 KAT FAZLA

Wieler, aşı olmayanların Kovid-19'dan hastanelik olma ihtimalinin aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, daha çok insanın aşılanmasının salgının sona ermesine yardımcı olacağına işaret etti. Kovid-19 aşılarının, yılın ocak-temmuz döneminde yaklaşık 77 bin kişinin hastane ve 20 bin kişinin yoğun bakım ünitelerine yatışını önlediğini belirten Wieler, aynı dönemde aşıların 700 binden fazla yeni Kovid-19 vakasını ve 38 bin ölümü de önlediğini belirtti. Wieler, bunu "Kovid-19 aşısının başarısı" olarak nitelendirerek, "Aşı olabilecek ancak henüz aşılanmamış herkes, lütfen aşı olun." çağrısı yaptı.