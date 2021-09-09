İşgalci İsrail askerlerinden sert müdahale!

6 MAHKUM TÜNEL KAZARAK KAÇMIŞTI

Bu haftanın başlarında İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail hapishanelerinde gerilim ortamı hakim. Kaçan tutukluların akıbetleri henüz bilinmezken, İsrail medyasında kaçan mahkumların İslami Cihad Hareketi mensubu ve Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi olduğu kaydedilmişti. Kaçtığı ifade edilen 6 Filistinlinin aynı hücrede kaldığı ve posterin arkasına gizledikleri bir kaşıkla bir ay boyunca tünel kazdıkları belirtilmişti.