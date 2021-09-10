Kuzey Akım 2 inşaatı tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatını tamamladığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, inşaatı bu sabah itibarıyla tamamlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu.

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom'dan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, boru hattının yıl bitmeden faaliyete alınmasının planlandığı bildirilmişti.