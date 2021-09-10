Taliban’dan ABD’ye Doha eleştirisi

Taliban, ABD'nin 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması
'nda yaptırım listesinden çıkarması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu. ABD'li yetkililerin Taliban hükümeti üyeleri ve İçişleri Bakanı olan Siraceddin Hakkani
ile aile mensuplarının terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım listelerinde yer aldığı yönündeki açıklamalarını "provokatif" olarak niteleyen Taliban yönetimi, ABD'yi "en sert şekilde" kınadı. Taliban, ABD'nin tutumunun "Doha Anlaşması'nın açık bir ihlali" olduğunu öne sürdü. Hakkani ailesinin Taliban'ın bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Doha Anlaşması'nın "istinasız tüm Taliban yetkililerinin" ABD ve Birleşmiş Milletler
(BM) yaptırım listesinden çıkarılmalarını öngördüğü belirtildi
GANİ, HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ
TALİBAN'IN Afganistan
'a hâkim olmasından sonra ülkeyi terk ederek BAE'ye sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani
, halkından özür diledi. Gani ayrılırken para çaldığı iddiasını da reddetti.
SON YAHUDİ DE KAÇTI
AFGANISTAN'DAKI son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov'un (62) ülkeden ayrıldığı bildirildi. Herat
'ta doğan ve Kâbil'de ikamet eden Simantov'un günler önce ülkeden tahliye edildiği belirtildi.