AB’den pozitif gündem vurgusu

Avrupa Parlamentosu
'ndaki AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Başkanı Ryszard Czarnecki, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki pozitif gündemin taraflar arasında daha yapıcı bir ilişkinin önünü açabileceğini söyledi. Türkiye-AB ilişkileri hakkında konuşan AP'nin Polonyalı Milletvekili Czarnecki, AB-Türkiye ilişkilerinde 2020'nin oldukça zorlu geçtiğini, 2021 başında Ankara'dan gelen olumlu sinyallerle ilişkilerin de bu yıl nispeten olumlu seyrettiğini belirtti. Czarnecki, "Özellikle Doğu Akdeniz
'deki istikrarlı durumla birlikte Türkiye ile Yunanistan
arasındaki istişari görüşmelerin başlaması, AB Konseyi'nin Türkiye'ye tüm tarafların ana çıkarlarını koruyacak bir pozitif gündem sunmasını mümkün kıldı. Bu olumlu gündem, daha yapıcı bir ilişkinin önünü açabilir" dedi.
AVRUPA'NIN PARÇASI
Czarnecki, AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun çalışmalarından bahsederken de kurucu başkan olarak iyi ilişkiler geliştirmek için çalıştığını dile getirdi.