Türkiye’den BM’ye Afganistan çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Afganistan
oturumuna katılan Türkiye
'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu
, gelişmeler hakkında konuştu. Afganistan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, Taliban ile "Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
de dünyaya seslenerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi ile diyalog kurulması gerektiğini dile getirdi.