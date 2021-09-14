ABD’de tarihi felaket: Yoğun bakım kapasiteleri doldu

New York Times'ın derlediği verilere göre güneydeki eyaletlerde her dört hastaneden biri yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95'i aşkın oranlarda dolu olduğunu bildirdi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının en düşük seviyede olduğu haziranda ise 10 hastaneden birinin yoğun bakım servisinin "tehlikeli" seviyede dolu olduğunu bildirildi.