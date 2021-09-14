Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!

Apple'ın cihazlarında ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi. Citizen Lab tarafından paylaşılan güvenlik raporunda, bu güvenlik açığı sayesinde siber suçlular iPhone, Mac ve Apple Watch'taki değerli verilere kolayca ulaşabiliyor. Bu verileri ve mesajları okuyabiliyorlar. Uzmanlar yaptığı açıklamada hackerların herhangi bir link veya yazılım güncellemesi yapmadan, verilere erişebildiğini belirtti.

Madalyonun diğer tarafında bir de İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group var. Uzmanlar, NSO Group'un Apple'ın cihazlarına bu şekilde erişebildiğini vurguladı.