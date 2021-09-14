Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!

Apple'ın cihazlarında ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi. Citizen Lab tarafından paylaşılan güvenlik raporunda, bu güvenlik açığı sayesinde siber suçlular iPhone, Mac ve Apple Watch'taki değerli verilere kolayca ulaşabiliyor. Bu verileri ve mesajları okuyabiliyorlar. Uzmanlar yaptığı açıklamada hackerların herhangi bir link veya yazılım güncellemesi yapmadan, verilere erişebildiğini belirtti.
Madalyonun diğer tarafında bir de İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group var. Uzmanlar, NSO Group'un Apple'ın cihazlarına bu şekilde erişebildiğini vurguladı.
Güvenlik araştırmacıları, "iPhone, Mac veya Apple Watch kullanıcılarının herhangi bir linke tıklamasına veya başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Bu güvenlik açığı siber suçlular için açık kapı bırakıyor. Cihazlara sızan hackerlar, mesajlara, kameraya veya mikrofona ulaşabiliyor. Kullanıcının bundan haberi olmuyor" dedi. Uzmanlar açığın şubat ayından beridir kullanıldığını söylüyor.
Apple, söz konusu açığı kapatmak için iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 ve macOS Big Sur 11.6 güncellemelerini paylaştı. Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızın güvenliği ve gizliliği bizim için oldukça önemli. Sorunun düzelmesi için güncelleme yayınladık. Kullanıcılarımızın bu güncellemeyi yüklemesini rica ediyoruz" dedi.
Bir güvenlik araştırmacısı NSO Group'un Pegasus yazılımı konusunda uyarıda bulundu ve bu yazılım sayesinde cihazlarda birçok işlemin yapılabildiğini söyledi.