Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!
Giriş Tarihi: 14.9.2021 12:16 Son Güncelleme: 14.9.2021 12:23

Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!

Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!

Apple bugün iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Siber korsanların, iPhone, Mac ve Apple Watch'lardaki mesajlara kolaylıkla ulaşıp, okuyabildiği ortaya çıktı. Cupertino merkezli teknoloji devi duruma hemen müdahale etti ve tüm cihazları için "acil koduyla" güncelleme yayınladı. Apple, iPhone, Mac ve Apple Watch kullanıcılarının yeni güncellemeyi muhakkak yüklemesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Apple'ın cihazlarında ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi. Citizen Lab tarafından paylaşılan güvenlik raporunda, bu güvenlik açığı sayesinde siber suçlular iPhone, Mac ve Apple Watch'taki değerli verilere kolayca ulaşabiliyor. Bu verileri ve mesajları okuyabiliyorlar. Uzmanlar yaptığı açıklamada hackerların herhangi bir link veya yazılım güncellemesi yapmadan, verilere erişebildiğini belirtti.

Madalyonun diğer tarafında bir de İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group var. Uzmanlar, NSO Group'un Apple'ın cihazlarına bu şekilde erişebildiğini vurguladı.

Güvenlik araştırmacıları, "iPhone, Mac veya Apple Watch kullanıcılarının herhangi bir linke tıklamasına veya başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Bu güvenlik açığı siber suçlular için açık kapı bırakıyor. Cihazlara sızan hackerlar, mesajlara, kameraya veya mikrofona ulaşabiliyor. Kullanıcının bundan haberi olmuyor" dedi. Uzmanlar açığın şubat ayından beridir kullanıldığını söylüyor.

Apple, söz konusu açığı kapatmak için iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 ve macOS Big Sur 11.6 güncellemelerini paylaştı. Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızın güvenliği ve gizliliği bizim için oldukça önemli. Sorunun düzelmesi için güncelleme yayınladık. Kullanıcılarımızın bu güncellemeyi yüklemesini rica ediyoruz" dedi.

Bir güvenlik araştırmacısı NSO Group'un Pegasus yazılımı konusunda uyarıda bulundu ve bu yazılım sayesinde cihazlarda birçok işlemin yapılabildiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Apple kullanıcıları uyardı! Bu güncellemeyi acil olarak yükleyin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA