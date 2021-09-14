İngiltere hükümetinden koronavirüs hamlesi! ’B planı’ hazır!





İngiltere Başbakanı Boris Johnson Downing Street'te bulunan Başbakanlık Ofisinde baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, korona virüsün yeniden yayılmasını önlemek için hazırlanan B planını duyurdu. Korona virüsün "hala dışarıda" olduğu konusunda uyarıda bulunan Başbakan Johnson, yeni tedbirler sayesinde kış aylarında ulusal çapta karantinanın önlenebileceğini söyledi. Johnson, geçtiğimiz yıl bu zamanlara kıyasla bu yıl daha yüksek vaka sayılarının görülmesi ile ülkenin "daha zorlu" bir konumda olduğunu, ancak İngiltere'nin aşı programının başarısı ile büyük çoğunluğun aşı olduktan sonra hastalığa karşı çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.