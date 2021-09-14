İsrail güçleri baskın düzenlemişti… Filistinli babanın dramı böyle görüntülendi

Kavasimi'nin gözaltına alınıp götürülmeden önce kanser olan oğlu Ahmet ile vedalaşması kameraya yansıdı. Çok sayıda kullanıcı gözaltıya tepki gösterirken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

KEMOTERAPİ RANDEVUSU ERTELENDİ

Ahmed'in dedesi Ziyad el-Kavasimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun 9 aydır kemik kanseriyle mücadele ettiğini belirtti.

Torununun sağlık durumunun oldukça ciddi olduğunu ve yürümediğini belirten Filistinli dede, "Ahmed bugün Kudüs'te bir doz kemoterapi alacaktı ancak babasının gözaltına alınması nedeniyle ertelendi." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.