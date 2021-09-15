İşgalci İsrail gözaltına almıştı... Kanser hastası çocuk tedavi reddetti!

DURMADAN AĞLIYOR

Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli çocuk, "İnsanlara mesajım: Babayı hafife almayın, çünkü o bizi en çok sevendir. Baba her zaman oğlunun yanında olmalıdır." diye konuştu. Ahmed'in annesi Beyan en-Nitşe, babası gözaltına alındığı için oğlunun psikolojik olarak daha zor bir sürece girdiğini söyledi.

"Ahmed çaresiz bir şekilde ihtiyaç duyduğu babasının gözaltına alındığı baskınla uyandı. Şu an şiddetli bir kaygı ve stres hali yaşıyor." diyen Nitşe, Ahmed'in babasına çok düşkün bir çocuk olduğunu, gözaltına alındığı andan itibaren ağladığını ve hayatında büyük bir boşluk meydana geldiğini anlattı.