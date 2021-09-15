TikTok’a büyük şok! Bir değil, iki soruşturma birden açıldı

İrlanda, sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve verilerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili 2 soruşturma açtı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, TikTok'a açılan iki soruşturmanın dayanağının Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olduğu ifade edildi.

Soruşturmalardan ilki, TikTok'un ayarları kapsamında, 18 yaş altındaki kullanıcılar için kişisel verilerin işlenmesi ve 13 yaş altındaki bireyler için yaş doğrulama önlemiyle ilgili.