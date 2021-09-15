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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Türkiye ile Katar teknik çalışmalar yürütüyor

Türkiye ile Katar teknik çalışmalar yürütüyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ankara ile Doha arasında Kabil Havalimanı için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi

KATAR Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. "Afganlar ve Taliban hükümeti ile diyalog" çağrısında bulunan Al Sani, "Afganistan'ı dışlamanın ve ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını" belirtti. Katar ve Türkiye'nin Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğü bilgisini veren Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.

SÜREKLİ KOORDİNASYON
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ise Katar'ın Raye gazetesine açıklamalarda bulundu. Göksu, "Kardeş Afgan halkının yanı sıra uluslararası barışın öneminden dolayı Ankara ve Doha'nın Afganistan'daki insani durum ile siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve iki tarafın konuyla ilgili sıcak temas içinde olduğunu" belirtti. Büyükelçi Göksu da havaalanının çalıştırılması için teknik destek konusunda işbirliği yapıldığını kaydetti.

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Türkiye ile Katar teknik çalışmalar yürütüyor
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