AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Ankara ile çalışıyoruz

Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
, AP Genel Kurulu'nda, Birliğin Durumu konuşmasını yaptı. AB'nin komşularıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran von der Leyen
, Akdeniz
'in yeni gündemini uygulamayı amaçladıklarını söyledi. Von der Leyen, "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
AB'DE DEV YOLSUZLUK
Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Birliği
(AB) bütçesine yönelik toplam 4,5 milyar euroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğunu bildirdi. EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerinden bin 700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.