Çin tehdidine karşı iş birliği! Joe Biden duyurdu…

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yeni bir savunma ortaklığında beraber çalışacağını söyledi. Biden, müttefiklerin anlaşması ile nükleer güçle çalışan denizaltılar da dahil olmak üzere yapay zeka ve en son savunma teknolojisi üzerinde üç ülkenin iş birliği içinde olacağını söyledi.

"YARININ TEHDİTLERİNİ KARŞILAMAK DURUMUNDAYIZ"

Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık ortakları olarak, uzun süredir sadık, yetenekli ve daha yakınız. Bugün üç ulusumuzun arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve resmileştirmek için tarihi bir adım atıyoruz. Çünkü hepimiz uzun vadede Hint-Pasifik'te barış ve istikrarı sağlamanın zorunluluğunu kabul ediyoruz." dedi. Biden ayrıca bu iş birliğinin, "En büyük güç kaynağımız olan ittifaklarımıza yatırım yapmak, bugünün ve yarının tehditlerini daha iyi karşılamak ve onları güncellemekle ilgili" olduğunu söyledi.