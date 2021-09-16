DSÖ müjdeyi verdi! Koronavirüs salgınında yeni gelişme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede başlatılan aşı uygulamaları, olumlu sonuç vermeye devam ediyor.
2019 yılının son aylarından bu yana görülen koronavirüs vakalarına ilişkin yayınlanan yeni bir rapor, salgınla ilgili olumlu veriler ortaya koydu.
SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan yeni rapor, geçtiğimiz hafta içinde koronavirüs vakalarında büyük düşüş yaşandığını belirtti.
Bu verilerin, salgının başından bu yana kaydedilen ilk büyük düşüş olduğunun belirtildiği raporda, yeni vaka sayısının 4 milyona gerilediği ayrıntısı yer aldı. Geçtiğimiz iki ay boyunca haftalık 4,4 milyonda seyreden vaka sayılarındaki bu düşüşün dünyanın tüm bölgelerinde geçerli olduğu kaydedildi.
Küresel can kayıplarının, haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten DSÖ'nün raporuna göre en keskin düşüş Güneydoğu Asya'da görüldü.
Afrika kıtasındaki can kayıplarında ise yüzde 7'lik bir artışın görülürken, çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla koronavirüsten daha az etkilenmeye devam ettiği belirtildi.
Raporda ayrıca, 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğu belirtildi.