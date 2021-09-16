DSÖ müjdeyi verdi! Koronavirüs salgınında yeni gelişme

Bu verilerin, salgının başından bu yana kaydedilen ilk büyük düşüş olduğunun belirtildiği raporda, yeni vaka sayısının 4 milyona gerilediği ayrıntısı yer aldı. Geçtiğimiz iki ay boyunca haftalık 4,4 milyonda seyreden vaka sayılarındaki bu düşüşün dünyanın tüm bölgelerinde geçerli olduğu kaydedildi.

Küresel can kayıplarının, haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten DSÖ'nün raporuna göre en keskin düşüş Güneydoğu Asya'da görüldü.