İran Cumhurbaşkanı Reisi bölgesel iş birliği mesajı verdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin dış politikada birinci önceliğinin komşular başta olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulması olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce havalimanında basın toplantısı düzenledi.

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Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını aktaran Reisi, "Tacikistan ziyareti, kültür, ekonomik ve siyasi alanlarda bu ülkeyle ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacaktır. " dedi. Reisi, Tacikistan ziyareti kapsamında bu ülkeyle hukuk, ekonomi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalayacaklarının ve zirveye katılacak liderlerle bir araya geleceğinin bilgisini verdi.

Ülkesinin bölgesel iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Reisi, "İran, bölgesel iş birliği konusundaki en etkin örgütlerden biri olan Şangay İşbirliği Örgütü'nde aktif rol sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.