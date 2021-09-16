İrlanda Cumhurbaşkanı İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e rest çekti

Sözcüsü, Higgins'in ekim ayı sonunda yapılacak etkinliğe katılacak "pozisyonda olmadığını" ve organizatörlerin bundan haberdar edildiğini söyledi. Sözcü, Cumhurbaşkanı'nın "majesteleri ve aile üyeleriyle görüşme fırsatlarını memnuniyetle karşıladığını ve memnuniyetle karşılamaya devam edeceği" belirtti.

İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve Kuzey İrlanda İttifak Partisi, Higgins'i kararını yeniden gözden geçirmeye ve etkinliğe katılmaya çağırdı.