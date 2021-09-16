İtalya’da flaş koronavirüs kararı! ’Yeşil Geçiş’ sertifikası zorunlu hale getirildi

ŞARTI YERİNE GETİRMEYENLERE PARA CEZASI

Bu şartı yerine getirmeyen çalışanlara 600 ila 1500 avro, işverenler için 400 ile 1000 avro arasında değişen cezalar uygulanacak. Ayrıca, "Yeşil Geçiş" olmadan çalışanlar, özel sektörde hemen, kamuda ise en geç 5 gün içinde geçici olarak işten uzaklaştırılacak ve maaşları askıya alınacak.

Kararnameye göre, eczanelerde yapılan hızlı testlerin fiyatları da düşürülecek ve tıbbi gerekçelerle aşı olmayanlar için de testler ücretsiz olacak.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Draghi, bakanlar kurulunda bu düzenlemenin, ülkenin yeniden açılmasının devamı için şart olduğunu belirtti.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, düzenlediği basın toplantısında, "Yenilik bunun evrensel bir strateji olmasında. Bununla kamu, özel sektör ve serbest meslek sahibi bireyler de olmak üzere 23 milyon çalışana dokunmuş olacağız." dedi.