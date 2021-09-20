Pentagon ve CIA birbirini suçladı

ABD'nin
Afganistan'da 29 Ağustos'ta 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie
'nin Kâbil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını ve sivillerin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını açtı. CNN'e konuşan CIA'ya yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire
füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü. CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti. İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti. McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti.
'PİLOTLAR YARGILANSIN'
ABD'NIN tahliye uçağından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım
oyuncusu Zeki Enveri'nin ailesi, pilotların yargılanmasını istedi. Zeki'nin abisi Muhammed Nasır Enveri, "Bu olayda asıl suç pilotların. Pilotların yargılanmasını istiyoruz" dedi.
'BATI'NIN MESELESİ'
İTALYA'NIN Sapienza Üniversitesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Fabio L. Grassi, Afganistan'dan göç hadisesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Grassi, "Henüz belli değil. Türkiye
Cumhuriyeti tutumunu belirlemedi belki de. Zaten bu, Türkiye'nin sınırlarını aşan, Avrupa
'yı ve Batı'yı çok ilgilendiren bir mesele" dedi.