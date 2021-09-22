ABD tahliye sözü vermişti... Afganistan’da bekleyiş sürüyor

ABD güçleri için çalışan Mescidi Behrami, kardeşi Şehabettin Behrami, Aziz Emiri ve Muhammed Fehim Biradergül, yaklaşık 5 bin kişinin kendileriyle aynı kaderi paylaştığını belirterek Afganistan'dan çıkmak istediklerini söyledi.

Çalıştıkları dönemde iyi maaş aldıklarını, bu sayede evlenip hayat kurduklarını ancak şu an geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Behrami kardeşler ve Biradergül, Taliban'ın yabancı güçler için çalışanları hedef aldığı yönündeki iddialar nedeniyle "olabildiğince" gizlenerek yaşadıklarını kaydetti.

36 yaşındaki Mescidi Behrami ile 33 yaşındaki kardeşi Şehabettin Behrami uzun yıllar, ABD'nin işgal boyunca kullandığı Begram Hava Üssü'nde çamaşır servisi ve kargo departmanlarında işçi olarak çalıştıklarını aktardı. Yabancı güçlerin 2014'te ülkedeki varlığı azalınca Behrami işten çıkarılmış, kardeşi Şehabettin Behrami'nin ise geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işine son verilmiş.

İkisi de şu an düzenli bir işe sahip olmadıklarını, hamallık gibi yevmiye işleriyle geçimini sağladıklarını ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İki kardeş, şu an aylık en fazla 100 dolar kazanabildiklerini kaydetti.