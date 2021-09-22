İngiltere’den flaş Türkiye kararı! Artık zorunlu olmayacak

Ülkede, kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi bugünden itibaren kaldırılırken bunun yerine tek bir "kırmızı liste" yer alacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtmişti.