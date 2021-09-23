Avustralya’da korkutan deprem

Avustralya
'nın ikinci büyük şehri Melbourne
ve kıtanın güneydoğusunda hissedilen deprem büyük bir korkuya neden oldu. 6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ev zarar gördü. Sarsıntının ardından ölen ya da yaralanan olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu Melbourne şehrinde yaklaşık beş milyon kişi yaşıyor. Deprem, komşu eyaletler olan Güney Avustralya
ve Yeni Güney Galler
'de de hissedildi.
NİKARAGUA DA SALLANDI
Orta Amerika
ülkesi Nikaragua'nın Jiquilillo şehri yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
(USGS), 30,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jiquilillo sahilinin 78 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
21 BİNDEN FAZLA SARSINTI
İSPANYA'NIN güneybatısında Kanarya Adaları bölgesinde Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar sürüyor. 19 Eylül'den beri ilerleyen lavlar 320 evi yakıp geçti. Yanardağının aktif duruma geçmesinden önceki bir haftalık sürede bölgede 21 binden fazla deprem yaşandı.