Türkevi’nin asırlık misafirleri

Osmanlı Devleti'nden Amerika'ya göç eden ailelerin hikayelerini anlatan serginin ziyaretçileri arasında, 100 yıl önce Elazığ'dan göç eden Bill Alli de vardı. Babası Elazığ Harput'tan yola çıkan Bill Alli, Türklerin yaşadığı Detroit'te 1932'de dünyaya geldi.

Çocukluğu Türk Kızılay Derneği'nin kahvehanesinde geçen Bill Ali, İkinci dünya savaşı sırasında oradaki Türklere gazeteleri okuyarak, Türkiye'yle ilgili olan bitenleri anlatıyordu.

Kore Savaşında Amerikan deniz subayı olarak katılan Bill Alli, Türk Tugayı'nı ziyaret etmek isteyince, casusluk şüphesiyle Amerikalılar tarafından gözaltına alındı. Türk olduğu anlaşılınca girişine izin verilen Alli, Mehmetçikleri görünce, "18-19 yaşlarında Amerika'ya gelen babamı görmüş gibi oldum" sözleriyle duygularını anlatmıştı.

KAYIP KARDEŞLERİN BULUŞMASI GİBİYDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın bir diplomatı olan Bill Alli, 1954'te Türkiye'yi ilk kez ziyaret ederek Harput'taki kuzeni ve akrabalarıyla görüşmüş. Türkiye'ye 1972'de gittiğinde de Kore Savaşı Gazileri Derneğini de ziyaret etmiş ve onursal üyesi oldu.

Amerika'da yaşayan Bill Alli, Dr. Işıl Acehan tarafından hazırlanan Amerika'daki Osmanlılar sergisine katılmak amacıyla Türkevi'ndeki sergiye ziyarete geldi. Bill Alli'nin babası Sam Ali'nin de yer aldığı çok sayıda Amerika'ya göç etmiş kişinin hikayesini anlatan sergiyi gezen Bill Alli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e, geçmişten bugüne yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Alli, Kore Tugayı'na misafirliğini de "Kore'de üç gün Türk tugayı'na misafir oldum. O gün, kayıp kardeşlerin buluşması gibiydi" sözleriyle anlattı.