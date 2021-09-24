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Giriş Tarihi: 24.9.2021 09:25

AB’den Türkiye’ye iş birliği mesajı

AA
AB’den Türkiye’ye iş birliği mesajı

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Borrell, Türkiye ile iş birliği yapmanın esas olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli olduğunu belirtti.

DOĞU AKDENİZ MASADA

Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

"BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel." ifadesini kullanan Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Borrell, "Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu da görüşmenin ardından paylaştığı mesajında "Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AB’den Türkiye’ye iş birliği mesajı
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