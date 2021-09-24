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Haberler Dünya Haberleri Harry Potter'ın Draco Malfoy'u, Tom Felton bir anda yere yığıldı: Apar topar hastaneye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.9.2021 18:37 Son Güncelleme: 24.9.2021 18:44

Harry Potter'ın Draco Malfoy'u, Tom Felton bir anda yere yığıldı: Apar topar hastaneye sevk edildi

Harry Potter’ın Draco Malfoy’u, Tom Felton bir anda yere yığıldı: Apar topar hastaneye sevk edildi

Dünya çapında fenomen bir yapım olan 'Harry Potter'da Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton, golf sahasında bir anda yere yığıldı.Tıbbi müdahalede bulunulduktan sonra Felton, bir arabanın arkasına yerleştirilen sedye ile sahadan ayrıldı.

Dünya çapında fenomen bir yapım olan Harry Potter serisinde Draco Malfoy, karakterini canlandıran 34 yaşındaki Tom Felton, golf sahasına rahatsızlanarak yere yığıldı. Felton daha sonra bir aracın arkasına yerleştirilen sedye ile olf sahasından çıkarıldı...

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

PGA of America, 34 yaşına giren aktörün "tıbbi bir olay" geçirdiğini ve "tedavi için yerel bir hastaneye" sevk edildiğini söyledi.

"DAHA FAZLA AYRINTI YOK"

Açıklamasında "Daha fazla ayrıntı yok." denen olayda Felton, Whistling Straits'teki ünlüler turnuvasında Finlandiya'dan eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Teemu Selanne ile birlikte Avrupa'yı temsil ederken karşılarında ise 1980 ABD Olimpiyat hokey kaptanı Mike Eurzione ve Olimpiyat sürat patencisi Dan Jansen vardı.

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Harry Potter'ın Draco Malfoy'u, Tom Felton bir anda yere yığıldı: Apar topar hastaneye sevk edildi
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