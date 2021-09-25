Almanya seçimlerinde son durum: Gündemde üçlü koalisyon var

Almanya, yarın genel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. 20. federal hükümeti belirlemek için yapılacak seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık Başbakanlık görevi de son bulacak.

Almanya 26 Eylül Pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için yarın sandığa gidecek. Federal Seçim Kurulu, 83 milyon nüfuslu Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerdeki yaklaşık 60 milyon 400 bin Alman vatandaşı 85 bin sandıkta oy kullanılacak. Seçmenin 30 milyon 100 bini kadın, 29 milyon 200 bini ise erkek. Ülkede 2 milyon 800 bin seçmen ise ilk kez oy kullanacak.

HER SEÇMEN İKİ OY KULLANACAK

Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayan 11,4 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunmuyor. Yurt dışında yaşayan Alman vatandaşlarının oy kullanabilmek için önce başvuru yapması gerekiyor. Diğer tüm seçmenler, kayıtlı oldukları yerde herhangi bir kayıt ya da başvuruya gerek duyulmaksızın oy kullanacak.