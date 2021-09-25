Almanya seçimlerinde son durum: Gündemde üçlü koalisyon var

Almanya, yarın genel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. 20. federal hükümeti belirlemek için yapılacak seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık Başbakanlık görevi de son bulacak.
Almanya 26 Eylül Pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için yarın sandığa gidecek. Federal Seçim Kurulu, 83 milyon nüfuslu Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerdeki yaklaşık 60 milyon 400 bin Alman vatandaşı 85 bin sandıkta oy kullanılacak. Seçmenin 30 milyon 100 bini kadın, 29 milyon 200 bini ise erkek. Ülkede 2 milyon 800 bin seçmen ise ilk kez oy kullanacak.
HER SEÇMEN İKİ OY KULLANACAK
Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayan 11,4 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunmuyor. Yurt dışında yaşayan Alman vatandaşlarının oy kullanabilmek için önce başvuru yapması gerekiyor. Diğer tüm seçmenler, kayıtlı oldukları yerde herhangi bir kayıt ya da başvuruya gerek duyulmaksızın oy kullanacak.
Almanya'da seçmen yarın yapılacak seçimde, Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı olan ve 598 milletvekilinin bulunduğu Federal Meclis (Bundestag) üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Seçmen, seçimde iki oy kullanacak. Oylarından birini direkt kendi seçim bölgesinden Federal Meclis'e göndermek istediği milletvekiline için kullanacak. Bir seçim bölgesinde en fazla oyu alan aday bölgenin vekili olacak.
Seçmen ikinci oyunu ise bir partiye vererek, partilerin eyalet listesini oluşturmasını sağlayacak. Seçmenin kullandığı oyların yüzde 5'ini alan parti meclise girebilecek.
Mevcut Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık Başbakanlık görevini sonlandıracak seçimde Türk kökenli aday bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), yarın yapılacak seçimde en çok Türk kökenli milletvekili adayı gösteren parti oldu. 14 Türk kökenli SPD'li aday, Pazar günü rakiplerine karşı yarışacak. Türk kökenli adayın en fazla bulunduğu ikinci parti olan Sol Parti'nin 12 Türk adayı bulunuyor. Yeşiller'in Türk kökenli aday sayısı ise sadece 5. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde (CDU) ise 3 Türkiye kökenli vekil aday seçimde mücadele edecek.
ÜÇ PARTİ ÖNE ÇIKIYOR
Almanya'da yapılan son anketlere göre, koalisyon hükümeti için üç partinin ismi öne çıkıyor. Almanya'daki seçim sistemi bir partinin tek başına iktidar olmasını zorlaştırıyor. Yüzde 5 barajının bulunduğu Almanya'da favori ise Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi.
KOALİSYON SEÇENEKLERİ
Son yapılan anketlere göre, iki partinin birlikte dahi yüzde 50'nin üzerine çıkamayacak. Anketlerde birinci parti olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 25.3, Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 23, Yeşillerin oy oranı ise yüzde 16 civarlarında. Liberal parti yüzde 11-12 oranında, ırkçı söylemleri ile öne çıkan Almanya için Alternatif Parti (AfD) yüzde 10-11 oranında, Sol Parti ise yüzde 6,3 oy oranına sahip görülüyor.
SPD ve CDU/CSU, AfD ve NATO karşıtı Sol Partiyle koalisyona gitmeyeceklerini açıklarken, Sosyal Demokratların birinci parti olarak seçimlerden çıkması halindeki koalisyon ortaklarının ise SPD, Yeşiller ve Liberaller bir seçenek olurken, SPD, CDU/CSU ve Yeşiller veya SPD, CDU/CSU ve Liberaller üçüncü bir seçenek oluyor.
Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) seçimlerden birinci parti çıkması durumunda CDU/CSU, Yeşiller ve Liberaller, veya CDU/CSU, Yeşiller ve SPD ikinci alternatif olarak ortaya çıkıyor. Son olarak CDU/CSU'nun SPD ve Liberaller'le koalisyona gitme ihtimali üzerinde duruyor.