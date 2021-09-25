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Haberler Dünya Haberleri Suriye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor: Hastanelerde boş yer kalmadı
Giriş Tarihi: 25.9.2021 14:46

Suriye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor: Hastanelerde boş yer kalmadı

AA
Suriye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor: Hastanelerde boş yer kalmadı

Suriye’de başkent Şam ve Lazkiye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor. Son gelen haberlere göre Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde koronavirüs hastaları için boş yer kalmadığı bildiriliyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.

Şam'daki bazı Kovid-19 hastalarının Humus iline sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, Lazkiye'deki Kovid-19 hastalarının ise Tartus iline nakli için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

SON DURUM

Rejimin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 85 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Suriye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor: Hastanelerde boş yer kalmadı
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