Suriye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor: Hastanelerde boş yer kalmadı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.