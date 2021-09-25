Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan başkan adaylığı açıklaması: Doktorumdan kötü bir haber alırsam...
Giriş Tarihi: 25.9.2021 17:10

Trump'tan başkan adaylığı açıklaması: Doktorumdan kötü bir haber alırsam...

AA
Trump’tan başkan adaylığı açıklaması: Doktorumdan kötü bir haber alırsam...

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Trump, kendisini başkanlık adaylığından geri koyabilecek tek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını ifade etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.

Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan başkan adaylığı açıklaması: Doktorumdan kötü bir haber alırsam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA