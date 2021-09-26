Seçimi Türkler belirleyecek

SCHRÖDER ÖRNEĞİ
ALMANYA
'DA 2002 yılında yapılan genel seçimlerde o dönem Sosyal Demokrat Parti
'nin (SPD
) başbakan adayı ve dönemin Başbakanı Gerhard Schröder
, kıl payı seçimleri kazanmıştı. Oyların sayımından sonra Schröder'in Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/ CSU) başbakan adayı olan Edmund Stoiber
'den sadece 6 bin oy daha fazla aldığı ortaya çıkmıştı. Ve Schröder, Türk kökenli seçmenlerin oyu ile seçimi kazanmıştı.
KIL PAYI GELEN ZAFER
ARADAN 19 yıl geçti ve yine partilerin oyları birbirine çok yakın. 19 yıl önce de anketlerde partiler arasında 2-3 puanlık bir fark bulunuyordu. Seçim
günü geldiğinde kararsızların oyları ve mektuplu oyların sayımıyla, kazanan partinin kıl payı farkla SPD olduğu belirlendi. Hem SPD, hem de CDU/CSU oyların yüzde 38.5'ini aldı. SPD, 18 milyon 488 bin 668 oy alırken, Birlik Partileri
ise 18 milyon 482 bin 641 oy elde etti.
GÖZLER TÜRKLERDE
TAM 6 bin 27 oy farkla SPD birinci parti gelerek, ikinci Schröder hükümetini kurdu. Ve Schröder'in bu hükümeti kurabilmesindeki en büyük faktör, Türk kökenli seçmenlerin oyları oldu. Şimdi tüm partilerin gözleri, 60.4 milyon seçmenin içindeki 1 milyon Türk'ün oylarında. Partiler, Türk seçmenlerin oylarıyla seçimi kazanmayı umuyor. Türk seçmenlerin kimi tercih edeceği ise merakla bekleniyor.