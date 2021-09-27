BM’de üçlü Kıbrıs zirvesi

Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile New York
'ta bulunan BM Genel Merkezi
'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Guterres'e Türk tarafının son pozisyonunu (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) aktardıklarını belirten Tatar, egemen eşitlik ve uluslararası pozisyonu kabul etmeleri halinde kapsamlı resmi görüşmelere geçilebileceğini aktardığını söyledi. Tatar, Genel Sekreter'e, Rum tarafının ortaya koyduğu statükonun devamı tezi ve görüşmelerin Crans Montana
sürecinden devam edilmesi gerektiği yönündeki önerisinin gerçekçi olmadığını anlattığını ifade etti.
TEK GERÇEK: EŞİTLİK
Cumhurbaşkanı Tatar, "Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesidir" dedi. Çözümün ancak bir güven ortamında mümkün olabileceğini vurgulayan Tatar, görüşmelerin devamını bugün Genel Sekreter ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis
ile yapacakları gayriresmi üçlü toplantıda sürdüreceklerini kaydetti.