Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM’de üçlü Kıbrıs zirvesi
Giriş Tarihi: 27.9.2021

BM’de üçlü Kıbrıs zirvesi

BM’de üçlü Kıbrıs zirvesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Guterres'e Türk tarafının son pozisyonunu (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) aktardıklarını belirten Tatar, egemen eşitlik ve uluslararası pozisyonu kabul etmeleri halinde kapsamlı resmi görüşmelere geçilebileceğini aktardığını söyledi. Tatar, Genel Sekreter'e, Rum tarafının ortaya koyduğu statükonun devamı tezi ve görüşmelerin Crans Montana sürecinden devam edilmesi gerektiği yönündeki önerisinin gerçekçi olmadığını anlattığını ifade etti.

TEK GERÇEK: EŞİTLİK
Cumhurbaşkanı Tatar, "Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesidir" dedi. Çözümün ancak bir güven ortamında mümkün olabileceğini vurgulayan Tatar, görüşmelerin devamını bugün Genel Sekreter ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapacakları gayriresmi üçlü toplantıda sürdüreceklerini kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM’de üçlü Kıbrıs zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA