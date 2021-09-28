ABD’den flaş hamle! İsrail’in Filistin önerisini reddetti!

İsrail Başbakanı Bennett'in Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğunun Kudüs dışında açılmasını önerdiği, Washington'un bunu reddettiği bildirildi. Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Joe Biden'a ABD konsolosluğunun Ramallah yakınlarında veya işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te açılmasını önerdiği ifade edildi.

PLAN ASKIYA ALINDI

Washington yönetiminin Bennett'in önerisini kabul etmediği kaydedilirken, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğu açılmasına karşı olduğuna dikkati çekildi. Haberde ayrıca Biden yönetiminin Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin yıllık bütçeyi İsrail Meclisi'nden geçirmesi için tanınan yasal sürenin dolacağı 4 Kasım'a kadar Kudüs'te konsolosluk açılması planını askıya aldığına işaret edildi.