İsrail’den Türk SİHA’ları endişesi! Üreticiler alarma geçti

İleri askeri teknolojisini yalnızca yerli ve milli olarak üretmekle kalmayıp, dünya devlerine ihraç eden Türkiye, küresel savunma sanayisi pazarında da kendisine geniş bir yer edindi. Dünya ülkelerinin tercih ettiği Türk İHA/SİHA'larının pazar payı ise İsrail'i rahatsız etti.