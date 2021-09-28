İsrail’den Türk SİHA’ları endişesi! Üreticiler alarma geçti

Türk Savunma Sanayii'nin geliştirdiği insansız hava aracı sitemleri İHA/SİHA'lar, tartışılmaz bir dünya markası haline geldi.
Özellikle işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferde önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2'ler, dünyanın birçok ülkesi tarafından yoğun talep görüyor.
ABD'li Breaking Defense sitesinin, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrailli SİHA/İHA üreticilerinin Türkiye'nin başarısı karşısında endişeye kapıldığı yer aldı.
İSRAİL KÜRESEL SAVUNMA SAHNESİNDEN SİLİNİYOR
Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerine gelen yoğun talebin, İsrail üretimi Heron'lara olan ilgiyi azalttığını belirten Breaking Defense, İsrailli drone üreticilerinin hükümete baskı yaptığını söyledi.
İsrail'in savunma ihracatının yüzde 6'sını oluşturan Heron'ların, Türk İHA/SİHA'larının yanından tercih edilmemeye başladığını söyleyen İsrailli üreticiler, Heron'ların ihracat hacminini artırılmasını talep etti.
İsrail'in dahil olduğu, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR)" anlaşmasının şartları gereği ihracatının sınırlı olduğu Heron'ların küresel sahneden silinmesini istemeyen üreticilerin, Başbakan Naftali Bennett'e anlaşma uyarınca uygulanan teknik limitlere bağlılıktan vazgeçmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.