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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:44

İsrail’den Türk SİHA’ları endişesi! Üreticiler alarma geçti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail’den Türk SİHA’ları endişesi! Üreticiler alarma geçti

Art arda yaptığı atılımlarla savunma sanayi alanında tartışılmaz bir dünya markası haline gelen Türkiye’nin hamleleri İsrail’i endişeye sürükledi. ABD’li medya kuruluşu tarafından yayınlanan bir analiz, İsrailli insansız hava aracı üreticilerinin savunma sanayisindeki rollerini Türkiye’ye kaptırmaktan büyük rahatsızlık duyduğunu konu edindi.

Türk Savunma Sanayii'nin geliştirdiği insansız hava aracı sitemleri İHA/SİHA'lar, tartışılmaz bir dünya markası haline geldi.

Özellikle işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferde önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2'ler, dünyanın birçok ülkesi tarafından yoğun talep görüyor.

İleri askeri teknolojisini yalnızca yerli ve milli olarak üretmekle kalmayıp, dünya devlerine ihraç eden Türkiye, küresel savunma sanayisi pazarında da kendisine geniş bir yer edindi. Dünya ülkelerinin tercih ettiği Türk İHA/SİHA'larının pazar payı ise İsrail'i rahatsız etti.

ABD'li Breaking Defense sitesinin, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrailli SİHA/İHA üreticilerinin Türkiye'nin başarısı karşısında endişeye kapıldığı yer aldı.

İSRAİL KÜRESEL SAVUNMA SAHNESİNDEN SİLİNİYOR

Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerine gelen yoğun talebin, İsrail üretimi Heron'lara olan ilgiyi azalttığını belirten Breaking Defense, İsrailli drone üreticilerinin hükümete baskı yaptığını söyledi.

İsrail'in savunma ihracatının yüzde 6'sını oluşturan Heron'ların, Türk İHA/SİHA'larının yanından tercih edilmemeye başladığını söyleyen İsrailli üreticiler, Heron'ların ihracat hacminini artırılmasını talep etti.

İsrail'in dahil olduğu, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR)" anlaşmasının şartları gereği ihracatının sınırlı olduğu Heron'ların küresel sahneden silinmesini istemeyen üreticilerin, Başbakan Naftali Bennett'e anlaşma uyarınca uygulanan teknik limitlere bağlılıktan vazgeçmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

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İsrail’den Türk SİHA’ları endişesi! Üreticiler alarma geçti
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