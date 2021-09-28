Son dakika: PKK/YPG Fırat Kalkanı’nda sivillere saldırdı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!