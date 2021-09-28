Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: PKK/YPG Fırat Kalkanı'nda sivillere saldırdı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:01 Son Güncelleme: 28.9.2021 17:07

Son dakika: PKK/YPG Fırat Kalkanı'nda sivillere saldırdı

Son dakika: PKK/YPG Fırat Kalkanı’nda sivillere saldırdı

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.

Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: PKK/YPG Fırat Kalkanı'nda sivillere saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA