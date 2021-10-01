Angela Merkel neden susuyor?

'İSTİFA ET' BASKISI
Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/ CSU) başbakan adayı, aynı zamanda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
'nin (CDU) genel başkanı Armin Laschet
seçimi kaybetti. Laschet'e yönelik baskı artıyor ve istifa sesleri yükseliyor. Merkel
ise seçimlerden sonra herhangi bir açıklama yapmadı, köşesine çekilip sessizliğe gömüldü.
LASCHET'İ DESTEKLEMEDİ
Merkel'in seçim sonuçlarını değerlendirmemesi, partisinin ve başbakan adayı Armin Laschet'in geçirdiği zor günlerde susmayı tercih etmesi eleştiriliyor. Merkel'in suskunluğunun nedeni bilinmiyor. Ancak bir süredir Başbakan Merkel'in parti ile bağlarını kopardığı yönünde intiba var. Seçim kampanyasında da Merkel'in, Laschet'e güçlü destek vermediği vurgulanıyor.
SCHOLZ'U TEBRİK ETTİ
Sözcüsü Steffen Seibert
, yaptığı bir açıklamada, Merkel'in seçimi kazanan Olaf Scholz
'u pazartesi günü tebrik ettiğini bildirdi. Yani Merkel'in genel seçimden sonraki tek tepkisi, Scholz'un seçim başarısını tebrik etmekle sınırlı kaldı. Merkel'in bu tutumu, partisi CDU içinde tepkilere yol açtı. Merkel eleştirilere de henüz yanıt vermedi.