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Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:17 Son Güncelleme: 1.10.2021 16:28

O ülkede kan donduran olay! En az 118 ölü: 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm'

AA
O ülkede kan donduran olay! En az 118 ölü: ’Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm’

Güney Amerika ülkesi Ekvador cezaevinde çıkan çatışma ile sarsıldı. Çeteler arasında çıkan çatışmada 118 kişi hayatını kaybederken ülkede OHAL ilan edildi. İçeride yakınları bulunan aileler korku ve endişe ile gelecek haberi beklerken bir annenin 'Oğlumun cansız bedeninin sosyal medyada gördüm' haykırışı yürek burktu...

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı 80'ni geçti. Ekvador basınında çıkan habere göre, çatışmanın çıktığı hapishanede kontrolün tamamen sağlanmasının ardından 2 ceset daha tespit edildi.

MUHTEMEL İSYAN VE ÇATIŞMAYA KARŞI ÖNLEM

Böylece ölen mahkumların sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı da 80'ni aştı. Yetkililer, ülkedeki tüm cezaevlerinde güvenliğin arttırıldığını belirterek, muhtemel isyan ve çatışma çıkabilecek yerlerde sıkı denetimler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan çok sayıda asker ve polis, çatışmanın yaşandığı hapishanedeki bütün koğuşlarda, kesici alet, silah ve el yapımı bomba araması yaptı.

Ayrıca Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 24'ünün kimliğinin teşhis edildiği açıklandı.

50 yaşındaki Zenaida Moreira, 23 yaşındaki oğlu Darwin Camino'yu aradığını söylerken i çerideki çatışmaların görüntülerini izlediğinden beri, oğlunun başına neler geldiğinden endişe ediyor.

KESİLMİŞ BİR BAŞ GÖRDÜM, YÜZÜ ONA BENZİYORDU

Gözyaşları içinde, "O gördüğüm cesetlerden birisi ona mı aitti, bilmiyorum. Kesilmiş bir baş gördüm, yüzü ona benziyordu, ama yetkililerden hiçbir bilgi alamadım" diyor.

Oğlunun sesini en son günler önce, cezaevi telefonundan kendisini aradığında duymuş.

Darwin'in 30 yaşındaki ablası Maria, annesini teselli etmeye çalışıyor. Oğlundan haber alamamalarının tek nedeninin telefonların devre dışı kalmış olması olabileceğini söylüyor.

Ancak hala morg dışında beklemekteler.

OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağan üstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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O ülkede kan donduran olay! En az 118 ölü: 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm'
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