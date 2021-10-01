O ülkede kan donduran olay! En az 118 ölü: ’Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm’

MUHTEMEL İSYAN VE ÇATIŞMAYA KARŞI ÖNLEM

Böylece ölen mahkumların sayısı 118'e ulaşırken, yaralı sayısı da 80'ni aştı. Yetkililer, ülkedeki tüm cezaevlerinde güvenliğin arttırıldığını belirterek, muhtemel isyan ve çatışma çıkabilecek yerlerde sıkı denetimler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan çok sayıda asker ve polis, çatışmanın yaşandığı hapishanedeki bütün koğuşlarda, kesici alet, silah ve el yapımı bomba araması yaptı.