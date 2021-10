Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Paşinyan’a net mesaj

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KATKILARI VAR"

Türkiye ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" diye konuştu.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi.