Yunanistan’ın insanlık ihlallerine bütçe kesintisi

Son dönemde birçok uluslararası medya kuruluşunda, sığınmacı botlarını "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlallerinde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yer aldı. Yunanistan'ın sığınmacı botlarını "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleri uygulamalarına Frontex'in göz yumduğu, bir kısmında da bizzat yer aldığı kanıtlanmıştı.



AP BÜTÇE KESİNTİSİ YAPTI

Yunanistan'ın başı çektiği Frontex'in de dâhil olduğu sığınmacılara kötü davranılması ve insan hakları ihlalleri AP tarafından affedilmedi ve bütçe kesintisi yapıldı. Frontex'in 2022 bütçesinin 90 milyon avroluk kısmının dondurulduğu belirtilerek, söz konusu fonların serbest bırakılması için dış sınırlardaki ciddi olayları bildirmek üzere bir mekanizma kurulması, temel hak gözetleme sistemi oluşturulması, 20 temel hak gözlemcisi ile 3 müdür yardımcısının işe alınması gerektiği ifade edildi.

AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor. AB'nin 2022 yılı bütçe taslağında Frontex'e 757 milyon avro kaynak aktarılması öngörülüyordu.