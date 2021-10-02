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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:21

Yunanistan'ın insanlık ihlallerine bütçe kesintisi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Yunanistan’ın insanlık ihlallerine bütçe kesintisi

Uluslararası hukuku dünyanın gözü önünde çiğneyerek göçmenleri insanlık dışı muamelelere maruz bırakan Yunanistan'ın eylemleri Türk yetkililer tarafından çok uluslu ortamlarda gündeme getiriliyor. Türkiye'nin de sıklıkla dikkati çektiği üzere AB'nin sınır koruma ajansı Frontex de Atina'nın insanlık onurunu ayaklar altına alan politikalarına çanak tutuyor. Frontex'in Yunanistan ile beraber sığınmacılara uyguladığı yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle bütçesinden kesinti yapıldı. Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu olan kurumu Frontex'in 2022 yılı bütçesinin 90 milyon avroluk kısmını dondurdu.

Son dönemde birçok uluslararası medya kuruluşunda, sığınmacı botlarını "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlallerinde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yer aldı. Yunanistan'ın sığınmacı botlarını "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleri uygulamalarına Frontex'in göz yumduğu, bir kısmında da bizzat yer aldığı kanıtlanmıştı.


AP BÜTÇE KESİNTİSİ YAPTI
Yunanistan'ın başı çektiği Frontex'in de dâhil olduğu sığınmacılara kötü davranılması ve insan hakları ihlalleri AP tarafından affedilmedi ve bütçe kesintisi yapıldı. Frontex'in 2022 bütçesinin 90 milyon avroluk kısmının dondurulduğu belirtilerek, söz konusu fonların serbest bırakılması için dış sınırlardaki ciddi olayları bildirmek üzere bir mekanizma kurulması, temel hak gözetleme sistemi oluşturulması, 20 temel hak gözlemcisi ile 3 müdür yardımcısının işe alınması gerektiği ifade edildi.
AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor. AB'nin 2022 yılı bütçe taslağında Frontex'e 757 milyon avro kaynak aktarılması öngörülüyordu.

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Yunanistan'ın insanlık ihlallerine bütçe kesintisi
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