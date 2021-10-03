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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Uğur Şahin'den aşı değerlendirmesi: Güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacak!
Giriş Tarihi: 3.10.2021 14:56 Son Güncelleme: 3.10.2021 15:14

Son dakika: Uğur Şahin'den aşı değerlendirmesi: Güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacak!

Son dakika: Uğur Şahin’den aşı değerlendirmesi: Güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacak!

Son dakika...Koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini belirtirken yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını ifade etti. 'Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu' diyen Şahin "Gelecek yılın ortasına kadar farklı bir durum olabilir" diye konuştu...

Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti. Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.

GÜNCELLENMİŞ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAK

mRNA teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek yılın ortalarına doğru güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacağını tahmin ettiğini söyledi. Şahin, "Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.

DELTA MUTASYONU AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTMADI

Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve baskın hale geldiğini belirten Şahin, bu durumun mevcut aşının etkinliğini azaltmadığını belirtti.

Şahin, üçüncü doz destekleyici aşıların varyantları kontrol altına almada etkili olabileceğini dile getirirken virüsün bağışıklıktan kaçabileceği yeni mutasyonlara uğrayacağını ve aşının etkinliğini azaltabileceğini ifade etti.

Şahin, "Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı" sözlerini kullandı.

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Son dakika: Uğur Şahin'den aşı değerlendirmesi: Güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacak!
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