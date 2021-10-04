Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtulan bölgeleri ziyaret etti

Konuşmasında eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da eleştiren Aliyev, şunları söyledi: "Savaşın analizi bir kez daha gösteriyor ki bu savaşın kaybedeni Serj Sarkisyan ve onun gibilerdir. Şimdi de yenilginin suçunu Nikol Paşinyan'a atmak istiyorlar. Güya Paşinyan suçlu. Paşinyan 2018'de iktidara geldi. Orduyu kuran Serj Sarkisyan'dır. Ermenistan'da savunma bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı sekreteri, güvenlik servisi başkanı görevlerini yürüttü, 10 yıl da cumhurbaşkanı oldu. Biz o orduyu yok ederek Serj Sarkisyan ve onun gibi unsurları yok ettik. Bu yenilgiyi Pasinyan'a yüklemesin. Paşinyan'ın ne yaptığı ise ayrı bir konu. Ama biz Sarkisyan'ı mağlup ettik. Onun oluşturduğu ordu bizim önümüzde diz çöktü."