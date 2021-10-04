Merkür’den çarpıcı bir kare geldi! ESA’nın paylaştığı görüntü sosyal medyayı salladı

BepiColombo, Merkür'ün ilk görüntüsünü 1 Ekim günü geç saatlerde yakalamayı başardı. Söz konusu kare, uzay aracının gezegenin etrafında yaptığı uçuş sırasında çekildi. BepiColombo'nun 2025'te gezegenin yörüngesine girmesi planlanıyor, ancak aracın yörüngeye girmesi için yeterince yavaşlaması ise gerçekleşecek uçuşlarla sağlanacak. Uçuşlar ayrıca Merkür'le ilgili keşiflerin yapılmasını da sağlıyor. İşte Merkür'e ait ilk fotoğraf, bu uçuşların ilkinde çekildi.