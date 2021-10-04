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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:13 Son Güncelleme: 4.10.2021 10:30

Merkür'den çarpıcı bir kare geldi! ESA'nın paylaştığı görüntü sosyal medyayı salladı

Merkür’den çarpıcı bir kare geldi! ESA’nın paylaştığı görüntü sosyal medyayı salladı

Avrupa Uzay Ajansı ESA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA tarafından geliştirilen BepiColombo uzay aracının hedefinde Merkür bulunuyor. Ağustos ayında BepiColombo ve diğer bir uzay aracı olan Solar Orbiter, kısa aralıklarla Venüs'ün yakınından geçmiş ve bilim insanlarına eşsiz bir gözlem imkanı sağlamıştı. Şimdi de BepiColombo'nun Merkür görevinden yeni bir haber geldi. Uzay aracı, 2025'te Merkür'ün yörüngesine girmeden önce gezegene yakın uçuşlar gerçekleştirecekti. Bu uçuşlardan ilkini yaptı ve Merkür'ün muhteşem bir görüntüsünü yakaladı.

BepiColombo, Merkür'ün ilk görüntüsünü 1 Ekim günü geç saatlerde yakalamayı başardı. Söz konusu kare, uzay aracının gezegenin etrafında yaptığı uçuş sırasında çekildi. BepiColombo'nun 2025'te gezegenin yörüngesine girmesi planlanıyor, ancak aracın yörüngeye girmesi için yeterince yavaşlaması ise gerçekleşecek uçuşlarla sağlanacak. Uçuşlar ayrıca Merkür'le ilgili keşiflerin yapılmasını da sağlıyor. İşte Merkür'e ait ilk fotoğraf, bu uçuşların ilkinde çekildi.

Fotoğrafta BepiColombo'nun parçaları, Merkür'ün kayalık yapısı üzerindeki kraterler görünüyor. BepiColombo, MPO (Mercury Planetary Orbiter) ve MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) olmak üzere iki uydudan oluşuyor. MPO, Merkür'ün detaylı haritasını çıkaracak, MMO ise manyetosferi inceleyecek.

BepiColombo'nun bir sonraki Merkür uçuşunun 20 Haziran 2022'de yapılması planlanıyor. 2022'deki uçuşu ise 2023 Haziran, 2024 Eylül ve Aralık, 2025 Ocak uçuşları takip edecek. Eğer her şey yolunda giderse BepiColombo, 5 Aralık 2025'te Merkür'ün yörüngesine girecek.

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Merkür'den çarpıcı bir kare geldi! ESA'nın paylaştığı görüntü sosyal medyayı salladı
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