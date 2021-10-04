ABD ve NATO’ya gözdağı vermişti: Rusya o silahı ilk kez denedi

NÜKLEER DENİZALTINDAN FIRLATILDI

Söz konusu testler kapsamında Tsirkon adlı hipersonik füzenin de denendiği ifade edilen açıklamada, "İlk defa, nükleer denizaltıdan Tsirkon hipersonik füzenin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Füze, Barents Denizi'nde varsayımsal bir deniz hedefine fırlatıldı." bilgisi verildi.