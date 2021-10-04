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Giriş Tarihi: 4.10.2021 14:48 Son Güncelleme: 4.10.2021 15:20

ABD ve NATO'ya gözdağı vermişti: Rusya o silahı ilk kez denedi

AA
ABD ve NATO’ya gözdağı vermişti: Rusya o silahı ilk kez denedi

ABD ve NATO'ya gözdağı veren Rusya'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı hipersonik "Tsirkon" füzesini nükleer denizaltından fırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İlk defa, nükleer denizaltıdan Tsirkon hipersonik füzenin test atışı yapıldığı ifade edilirken varsayılan heefin başarı ile vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Tsirkon" füzesinin nükleer denizaltıdan ilk test atışının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının dün Barents Denizi'nde füze testleri yaptığı belirtildi.

NÜKLEER DENİZALTINDAN FIRLATILDI

Söz konusu testler kapsamında Tsirkon adlı hipersonik füzenin de denendiği ifade edilen açıklamada, "İlk defa, nükleer denizaltıdan Tsirkon hipersonik füzenin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Füze, Barents Denizi'nde varsayımsal bir deniz hedefine fırlatıldı." bilgisi verildi.

19 TEMMUZ'DA İLK DEFA DENEMİŞLERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz'da da Tsirkon'un ilk defa bir gemiden deneme atışını gerçekleştirmişti.

ABD'li yetkililer, söz konusu deneme atışına tepki göstermiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozan eylemlerine karşı önlemler aldık." ifadesini kullanmıştı.

SES HIZININ 10 KATINA KADAR ÇIKABİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

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ABD ve NATO'ya gözdağı vermişti: Rusya o silahı ilk kez denedi
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